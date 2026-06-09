Scuola Poggi all’esame dell’opposizione Oggi la visita di controIlo dei consiglieri

Gli studenti della scuola Poggi Carducci hanno portato ventilatori da casa per affrontare il caldo. Oggi, i consiglieri hanno effettuato una visita di controllo alla struttura. Non sono stati segnalati altri interventi o criticità.

Ventilatori portati da casa dagli alunni delle Poggi Carducci per fronteggiare le temperature torride. Questa l’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso, tanto da spingere la minoranza a inoltrare al dirigente scolastico Saverio Bagnariol una formale richiesta di sopralluogo, fissato poi dallo stesso per questo pomeriggio alle 15. Una richiesta, quella inoltrata lo scorso 3 giugno dai capigruppo di opposizione Beatrice Casini (Partito democratico) e Matteo Tiberi (Sarzana Protagonista) al dirigente scolastico, maturata tra le fila della minoranza a seguito delle numerose segnalazioni emerse nel corso degli ultimi mesi – infiltrazioni di acqua piovana, temperature troppo rigide in... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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