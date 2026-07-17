Recruiting Days di Sviluppo Lavoro Italia con le Regioni | un partecipante su due avvia un rapporto di lavoro

Monitorati oltre 10.000 partecipanti alle iniziative sul territorio, incluse le 13 tappe itineranti dei truck della campagna "C'è Posto per Te". Il 47,5% ha trovato un'occupazione dopo l'evento. Bene la partecipazione di giovani e donne, forte l'impatto su chi era lontano dal mercato del lavoro Quasi un partecipante su due ai Recruiting Days ha avviato un rapporto di lavoro nei mesi successivi all'evento. È quanto emerge dall'analisi sugli esiti occupazionali dei partecipanti ai Recruiting Days promossi da Sviluppo Lavoro Italia, società in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, comprese le 13 tappe itineranti realizzate con i truck nell'ambito della campagna “C'è Posto per te”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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