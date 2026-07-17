Le vendite di auto elettriche in Italia hanno superato il 10%, raggiungendo un record. Tuttavia, il mercato italiano resta indietro rispetto all’intera Europa e ad altri paesi, dove la diffusione di veicoli elettrici è molto più avanzata. Nonostante i numeri positivi, la quota di auto a combustione interna continua a rappresentare una parte significativa delle vendite nel paese. La transizione verso le auto elettriche procede più lentamente rispetto ad altre nazioni.

In questi ultimi tempi, le vendite di auto elettriche in Italia hanno raggiunto e superato il 10%. Lo dovremmo considerare un successo, ma non lo è se pensiamo che l’Italia è terribilmente indietro rispetto all’Europa e al resto del mondo, dove la transizione verso la trazione elettrica è ormai in corso e irreversibile. Gli italiani sembrano un po’ i soldati giapponesi che continuavano a combattere nelle loro isolette anche quando la guerra era finita. Perché questo ritardo? Ultimamente, mi sono divertito cercare di capire cosa pensa la gente delle auto elettriche sondando Facebook con una serie di immagini che prendevano bonariamente in giro i “no-wattari” e il loro amore per il puzzo di benzina e il fumo nero alla marmitta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Record di auto elettriche vendute, ma i ‘soldati giapponesi’ del termico resistono

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