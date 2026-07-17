Il portiere argentino, preferito dalla Juventus, ha una differenza economica con il club inglese di Aston Villa. Dopo il Mondiale, l’estremo difensore è pronto a spingere per la cessione. La decisione sulla sua futura squadra sarà presa successivamente alla competizione internazionale. La trattativa tra le parti si concentra sulla distanza di prezzo ancora da colmare. La questione rimane aperta fino a quando non si definiranno i dettagli economici tra le due squadre.

di Luca Fiore Il Dibu Martinez è il preferito, ma resta la distanza economica con gli inglesi: dopo il Mondiale, l’argentino è pronto a forzare la cessione. Il vivace calciomercato estivo entra nel vivo per definire in modo attento il post Di Gregorio. La prima scelta per difendere i pali bianconeri resta saldamente Emiliano Martinez, conosciuto anche come “Dibu”. La dirigenza ha già mosso passi concreti, offrendo ufficialmente 6,5 milioni tra prestito e diritto di riscatto per il contratto. L’intesa per vederlo in campo, tuttavia, appare ancora lontana. L’Aston Villa ha alzato le pretese e chiede 12 milioni per cedere il portiere, facendo momentaneamente muro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Rebus portiere in casa Juventus, si deciderà dopo il Mondiale: il Dibu Martinez pronto a mettere pressione all’Aston Villa

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