Le civiltà non muoiono per omicidio ma per suicidio PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 11 luglio 2026

Sabato 11 luglio 2026 torna l'evento Piazza Libertà, trasmesso sul canale Rumble. Secondo dati recenti, circa il 30% della popolazione italiana sarebbe influenzata dalla propaganda politica e mediatica, considerata una componente chiave del regime totalitario. La trasmissione si propone di analizzare le modalità di manipolazione e il nostro rapporto con le informazioni. Non sono stati divulgati dettagli su contenuti specifici o partecipanti all'evento.

Come morire senza reagire.PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 11 luglio 2026 sul canale https:rumble.comcPiazzaLiberta Il 30% della popolazione italiana è manipolata dalla propaganda politica e mediatica, colonna portante del regime totalitario. Il 15% è critica è reattiva, ma in modalità errata. Il restante 55% della popolazione segue la corrente e, come una banderuola, va dove la porta il vento. Così siamo sempre più vittime della tirannia. Truffa e falso ideologico da parte dello Stato? PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 4 luglio 2026 La NATO combatterà “fino all’ultimo ucraino”? PIAZZA LIBERTA’, puntata di mercoledì 24 giugno 2026 Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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