Rapina in gioielleria a Milano presi 6 sudamericani

Una rapina in una gioielleria nel centro commerciale Merlata Bloom a Milano si è conclusa con l’arresto di sei uomini. Le forze dell’ordine hanno rintracciato e fermato i sospetti, tutti sudamericani, poche ore dopo il colpo. L’intervento congiunto di Carabinieri e Polizia di Stato ha portato all’identificazione dei sei soggetti coinvolti.

Milano – È durata poche ore la fuga dei rapinatori che hanno assaltato una gioielleria nel centro commerciale Merlata Bloom a Milano. Sei persone – tutte sudamericane – sono state individuate, tutte sudamericane, in un’indagine congiunta tra Carabinieri e Polizia di Stato. Tutta la refurtiva è stata recuperata. I rapinatori avevano atteso l’apertura della cler, poi avevano spinto le commesse nel negozio e portato via tutti i preziosi esposti nelle vetrine e custoditi nella cassaforte. L’assalto a mano armata è andato in scena alle 8.30 di giovedì 16 luglio nel punto vendita Gioielli di Valenza del centro commerciale Merlata Bloom di via Daimler a Milano. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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