Ragazzo di 15 anni muore folgorato al luna park di Spotorno mentre gioca con un punching ball l' ipotesi del corto circuito

Un ragazzo di 15 anni è morto folgorato ieri sera al luna park di Spotorno mentre giocava con un punching ball. Secondo le prime ipotesi, la morte sarebbe stata causata da un corto circuito. Il giovane è stato colpito da una scarica elettrica mentre si trovava nell’area delle attrazioni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell'incidente.

Muore a 15 anni folgorato al luna park. La tragedia si è consumata ieri sera a Spotorno, in provincia di Savona. Il giovane è morto dopo essere stato colpito da una scarica elettrica mentre si trovava nell’area delle attrazioni e giocava con un punchingball. Ragazzo muore folgorato al luna park L’allarme è scattato intorno alle 23. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i volontari della Croce Bianca di Spotorno e l’automedica del 118 di Savona. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravissime: trasportato in codice rosso all’ospedale San Paolo di Savona, è stato sottoposto a oltre due ore di manovre rianimatorie, ma per lui non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere rimasto folgorato nel luna park di Spotorno, in provincia di Savona. La tragedia è avvenuta intorno alle 23 di ieri. Il giovane è stato trasportato in condizione disperate all’ospedale San Paolo di Savona. Il sindaco x.com

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