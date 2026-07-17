Radio 24 | Franco Masneri Pregliasco Volpato ospiti ad Amici e nemici

Sabato 18 luglio, dalle 8.30 alle 10, torna su Radio 24 Amici e nemici, con Marianna Aprile e Daniele Bellasio. Ospiti della puntata saranno (in ordine alfabetico): Massimo Franco (notista politico e inviato speciale del Corriere della Sera, dal 2002 è membro dell’International Institute for Strategic Studies - IISS di Londra); Michele Masneri (giornalista e scrittore, lavora per il quotidiano Il Foglio); Lorenzo Pregliasco (tra le altre cose fondatore e direttore responsabile di Youtrend); Chiara Volpato (psicologa, Docente senior di Psicologia sociale presso l’Università di Milano Bicocca). Subito dopo gli editoriali di apertura, a partire dalle 8. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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