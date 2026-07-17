Questo non è un albergo gratuito dove fare i weekend I social stanno generando un pericoloso malinteso che rischia di avere gravi conseguenze | folla e caos al bivacco Fanton è polemica

Notizia in breve

Al bivacco Fanton si sono formate lunghe code e disordini, con molte persone che si sono radunate senza rispetto delle regole. Secondo il Cai di Auronzo di Cadore, il luogo non è un albergo gratuito né uno sfondo per influencer, ma un bivacco naturale. La situazione ha portato a polemiche e preoccupazioni, con l’affluenza e il caos che ormai sono fuori controllo, secondo quanto riferito dal Dolomiti.