Questo non è un albergo gratuito dove fare i weekend I social stanno generando un pericoloso malinteso che rischia di avere gravi conseguenze | folla e caos al bivacco Fanton è polemica
Al bivacco Fanton si sono formate lunghe code e disordini, con molte persone che si sono radunate senza rispetto delle regole. Secondo il Cai di Auronzo di Cadore, il luogo non è un albergo gratuito né uno sfondo per influencer, ma un bivacco naturale. La situazione ha portato a polemiche e preoccupazioni, con l’affluenza e il caos che ormai sono fuori controllo, secondo quanto riferito dal Dolomiti.
“Questo bivacco non è un albergo”. E nemmeno uno sfondo naturalistico per influencer. Al Cai di Auronzo di Cadore non ne possono più. Come segnala il Dolomiti al bivacco Fanton oramai tutto è fuori controllo. Come spiega il quotidiano trentino “la crescente popolarità dei bivacchi – specialmente quelli di recente realizzazione, complice un’estetica avveniristica e una comunicazione social che li presenta come mete capaci di attrarre una visibilità virale – sta generando una sorta d i pericoloso malinteso che rischia di gravare pesantemente sulla sicurezza in alta quota ”. In pratica la tradizionale funzione del bivacco come ricovero d’emergenza o punto di appoggio di alpinisti e scalatori in transito non esiste più. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Il mare della Riviera dei fiori a fine gennaio, da Hotel Lucciola di Santo Stefano al Mare, Liguria.
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