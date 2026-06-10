S tasera su Rai 2 alle 21.30 va in onda la seconda e ultima puntata della miniserie francese La sottile linea della vendetta con Clémentine Célarié. Esther, un’ex funzionaria del tribunale appena andata in pensione, riceve una diagnosi che cambia radicalmente la sua vita: soffre di Alzheimer. La notizia la spinge a fare i conti con alcuni episodi irrisolti del passato e con i ricordi che svaniscono rapidamente. Cosa vedere su Netflix a giugno 2026: le serie tv e i film più attesi del mese X Leggi anche › Destini incrociati, emancipazione e can-can nella miniserie in costume “Montmartre” Esaminando vecchi dossier e procedimenti ormai chiusi, si rende conto che diversi colpevoli sono riusciti a sfuggire alla condanna a causa di errori tecnici, lacune investigative o questioni procedurali. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - ll piano di Esther rischia di complicarsi quando la donna scopre che la sua vendetta potrebbe avere conseguenze sulla vita della figlia

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