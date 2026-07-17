Quattro postazioni informatizzate per le attività del centro storico
Sono state installate quattro postazioni informatizzate nel centro storico di Lugo, con l’obiettivo di migliorare la gestione dei rifiuti. La nuova organizzazione interessa l’area del Pavaglione e le zone circostanti, con l’intento di rendere più efficace il servizio e rafforzare il decoro urbano. La modifica riguarda specificamente le attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel quartiere. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi o sui costi dell’intervento.
Il centro storico di Lugo si appresta a una significativa riorganizzazione della gestione dei rifiuti, mirata a migliorare in modo concreto il decoro urbano nell’area del Pavaglione e nelle zone limitrofe. Il piano, definito in stretto accordo tra l’amministrazione comunale ed Hera, introduce modifiche sostanziali per circa cinquanta attività commerciali del centro storico, che per cronica mancanza di spazio interno erano finora costrette a mantenere i propri cassonetti stabilmente posizionati sul suolo pubblico. La novità principale di questa riforma riguarda l’attivazione di quattro nuove postazioni stradali informatizzate che sono state collocate in via Cavour, via della Libertà, largo Calderoni e piazza I Maggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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