Quattro postazioni informatizzate per le attività del centro storico

Notizia in breve

Sono state installate quattro postazioni informatizzate nel centro storico di Lugo, con l’obiettivo di migliorare la gestione dei rifiuti. La nuova organizzazione interessa l’area del Pavaglione e le zone circostanti, con l’intento di rendere più efficace il servizio e rafforzare il decoro urbano. La modifica riguarda specificamente le attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel quartiere. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi o sui costi dell’intervento.