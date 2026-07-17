Quattro artisti si sono riuniti per la mostra ’Forte Heroes’, dedicata al rapporto tra il mito eroico e l’immaginario contemporaneo. L’esposizione presenta opere che reinterpretano figure di eroi presenti in fumetti, film e musica. La mostra si svolge in un contesto culturale che esplora come queste figure abbiano influenzato più generazioni. La rassegna rimane aperta fino a fine mese, con ingresso gratuito.

Hanno da sempre un’aura che ha affascinato e continua ad affascinare intere generazioni. Protagonisti di fumetti, film e perfino brani musicali, eroi e supereroi hanno accompagnato la vita di tantissimi di noi. E quasi tutti noi ne abbiamo uno preferito. Assume grande fascino dunque la collettiva ’Forte Heroes’, progetto espositivo dedicato al tema del supereroe nell’arte contemporanea, con le opere di Simone Bianchi, Valerio De Cristofaro, Martin Lucchini e Filippo Tincolini e ospitata alla galleria Laura Tartarelli Contemporary Art di Forte dei Marmi, in via Ponchielli 19. Un’esposizione che nasce dal desiderio di proporre una riflessione sugli eroi di oggi: chi sono, quali valori rappresentano e perché sono centrali ancora oggi nell’immaginario collettivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Quattro artisti per ’Forte Heroes’. Il rapporto tra il mito eroico e l’immaginario contemporaneo

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