quattro anni di frizioni storie tese tra quirinale e palazzo chigi

Il conflitto tra il Quirinale e il governo si è protratto per quattro anni, con tensioni legate a una vicenda riguardante un gioielliere. La disputa ha coinvolto decisioni e posizioni contrastanti tra le due istituzioni, evidenziando divergenze su come gestire la questione. La questione ha portato a confronti pubblici e a divergenze di vedute che hanno segnato il rapporto tra il presidente della Repubblica e il governo in carica.

Lo scontro istituzionale tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il governo Meloni sul caso di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori mentre fuggivano dal suo negozio, è soltanto l’ultimo capitolo di una tensione mai davvero sopita tra Quirinale e Palazzo Chigi. Diciamo la verità: Giorgia Meloni non ha mai amato Mattarella. Quando, nel gennaio 2015, il Parlamento elesse il capo dello Stato su iniziativa dell’allora premier Matteo Renzi, FdI contestò apertamente quella scelta. Meloni, che sosteneva invece la candidatura del giornalista Vittorio Feltri, commentò con un duro messaggio sui social: “E dal cilindro del rottamatore esce Mattarella, già ministro con Andreotti, Goria, Amato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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