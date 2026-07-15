Dopo la sconfitta della maggioranza in Parlamento, non ci sono stati contatti tra il premier e il presidente della Repubblica. Nessuna comunicazione ufficiale o incontro tra le due figure è stato riferito dopo l'esito della votazione. Il silenzio tra Palazzo Chigi e il Quirinale si mantiene invariato, senza dichiarazioni pubbliche o segnali di confronto diretto. La situazione si svolge senza interventi pubblici di entrambe le parti, mantenendo una distanza che supera le parole.

Roma bollente, Montecitorio ancora di più. Ma il vero retroscena a quanto siamo in grado di rivelare non è la bocciatura della maggioranza sulle preferenze. È quello che non è accaduto dopo. Nessuna telefonata, nessun contatto diretto tra Giorgia Meloni e Sergio Mattarella. Un'assenza che, nei palazzi del potere, viene letta come un segnale politico preciso, ma non come il preludio di una crisi istituzionale. Dalle parti del Quirinale il ragionamento è lineare: la sconfitta incassata dal governo è certamente un incidente parlamentare, anche rilevante sul piano politico, ma non configura una crisi tale da richiedere un'interlocuzione tra il presidente della Repubblica e la presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Meloni-Mattarella, nessun contatto dopo il ko della maggioranza: il silenzio tra palazzo Chigi e Quirinale vale più di mille commenti

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