Quando le immagini rendono giustizia
Fino al 30 luglio, al Centro Maiiim di Genova, è aperta la mostra «Punti di vista» che presenta foto e video usati nella ricostruzione giudiziaria di episodi di violenza istituzionale. È la prima esposizione in Italia dedicata a questo tema, evidenziando il ruolo delle immagini nella documentazione di quanto accaduto. La mostra si concentra su come fotografie e filmati possano contribuire a chiarire eventi controversi e supportare i processi legali.
Violenza istituzionale Fino al l 30 luglio, al Centro Maiiim di Genova, per la prima volta in Italia la mostra «Punti di vista». Il ruolo di foto e video nella ricostruzione anche giudiziaria di quanto avvenuto Violenza istituzionale Fino al l 30 luglio, al Centro Maiiim di Genova, per la prima volta in Italia la mostra «Punti di vista». Il ruolo di foto e video nella ricostruzione anche giudiziaria di quanto avvenuto Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Una fotografia raramente è neutra: porta con sé significati, può essere strumentalizzata e manipolata a seconda del fine. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
NEW Images Released in Nancy Guthrie Kidnapping
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