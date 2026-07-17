quando le immagini rendono giustizia

Notizia in breve

Fino al 30 luglio, al Centro Maiiim di Genova, è aperta la mostra «Punti di vista» che presenta foto e video usati nella ricostruzione giudiziaria di episodi di violenza istituzionale. È la prima esposizione in Italia dedicata a questo tema, evidenziando il ruolo delle immagini nella documentazione di quanto accaduto. La mostra si concentra su come fotografie e filmati possano contribuire a chiarire eventi controversi e supportare i processi legali.