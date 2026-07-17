In Italia, le temperature hanno raggiunto punte di 50 gradi, causando l’attivazione del bollino rosso in tutte le città. L’ondata di calore si sta intensificando, coinvolgendo un numero crescente di aree considerate a rischio massimo dal ministero della Salute. La situazione rimane critica, con condizioni meteo estreme che interessano diverse regioni del paese.

L’ ondata di calore che sta investendo l’Italia raggiunge il momento più critico, con un progressivo ampliamento delle aree classificate a massimo rischio dal ministero della Salute. L’emergenza coinvolge ormai gran parte della Penisola e, secondo le ultime indicazioni, il numero delle città contrassegnate dal bollino rosso è destinato ad aumentare nelle prossime ore, mentre il caldo continua a mettere sotto pressione cittadini, servizi sanitari e rete elettrica. Per la giornata di venerdì 17 luglio 2026 sono sedici i centri urbani interessati dal livello massimo di allerta: Torino, Milano, Brescia, Genova, Bologna, Firenze, Perugia, Viterbo, Rieti, Roma, Frosinone, Latina, Pescara, Campobasso, Cagliari e Palermo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - “Punte di 50 gradi!”. Caldo record in Italia: tutte le città da bollino rosso

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INCUBO 35°C: Caldo Record e poi Violenti Temporali – Pillole METEO

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