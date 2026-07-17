Pubblicato l’avviso per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria

Da lanazione.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato pubblicato l’avviso di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria. L’accesso riguarda l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria. La pubblicazione riguarda l’ateneo di Siena. La domanda di iscrizione può essere presentata a partire da oggi. La scadenza per la presentazione delle domande non è ancora stata comunicata. Il corso è rivolto a coloro che intendono lavorare come insegnanti nella scuola dell’infanzia e primaria.

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Arezzo, 17 luglio 2026 – Pubblicato l’avviso per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della f ormazione primaria (LM-85 bis) dell’Università di Siena. Il corso di studi, di durata quinquennale e abilitante all’insegnamento, intende formare insegnanti per la scuola dell’infanzia e primaria. Il conseguimento del titolo di studio permette l’inserimento nelle graduatorie di istituto e la partecipazione diretta alle procedure concorsuali per docenti di scuola dell’infanzia e primaria. La domanda di ammissione alla selezione, deve essere effettuata entro il 18 agosto 2026 (ore 14.00) in modalità online sul sito internet della Segreteria online (https:segreteriaonline. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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