Pubblicato l’avviso per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria

Notizia in breve

È stato pubblicato l’avviso di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria. L’accesso riguarda l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria. La pubblicazione riguarda l’ateneo di Siena. La domanda di iscrizione può essere presentata a partire da oggi. La scadenza per la presentazione delle domande non è ancora stata comunicata. Il corso è rivolto a coloro che intendono lavorare come insegnanti nella scuola dell’infanzia e primaria.