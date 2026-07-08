Elezioni Provinciali Giuditta NdC accusa | Tradito il campo largo serve un confronto regionale

Notizia in breve

Il coordinatore regionale di Noi di Centro, Pasquale Giuditta, ha scritto una nota criticando le ultime mosse politiche in vista delle elezioni provinciali di Benevento. Giuditta ha accusato che il cosiddetto campo largo è stato tradito e ha chiesto un confronto a livello regionale. La sua dichiarazione si riferisce alle recenti dinamiche tra i partiti coinvolti nel processo elettorale.