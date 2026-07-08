Elezioni Provinciali Giuditta NdC accusa | Tradito il campo largo serve un confronto regionale
Il coordinatore regionale di Noi di Centro, Pasquale Giuditta, ha scritto una nota criticando le ultime mosse politiche in vista delle elezioni provinciali di Benevento. Giuditta ha accusato che il cosiddetto campo largo è stato tradito e ha chiesto un confronto a livello regionale. La sua dichiarazione si riferisce alle recenti dinamiche tra i partiti coinvolti nel processo elettorale.
Lo scrive in una nota il coordinatore regionale di Noi di Centro, Pasquale Giuditta, intervenendo sul confronto politico in vista delle elezioni provinciali di Benevento. Giuditta chiede la convocazione di un tavolo regionale con all’ordine del giorno il caso Benevento. “Sono personaggi che, a quanto ci risulta, lo hanno fatto in passato, ora annunciano di volerlo fare alle Provinciali e a questo punto potrebbero farlo anche domani alle Politiche. Nessuno nella coalizione progressista che governa la Regione può accettarlo, in primis il Pd regionale”. Secondo il coordinatore regionale, eventuali aperture verso chi si muove contro gli alleati potrebbero avere conseguenze politiche. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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