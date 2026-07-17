provincia novecento 10mila presenze la mostra nel video degli studenti

EMPOLI Empoli è stata tra le capitali italiane dell’ arte contemporanea. Sono stati ben 10mila i visitatori della mostra " Provincia Novecento. Arte a Empoli 1925–1960" all’ Antico Ospedale San Giuseppe promossa dal Comune e dalla Fondazione CR Firenze, a cura di Belinda Bitossi, Marco Campigli, Cristina Gelli e David Parri. Tra le tante occasioni, vanno annoverati i 9 appuntamenti di approfondimento ‘I giovani di oggi raccontano i giovani di ieri’, realizzati dalle classi 4A e 4B del liceo ‘Virgilio’. Riassunto di quella Empoli: Mario Maestrelli e Virginio Carmignani sono i due allora giovani che dalla ‘stanzina’ di via Tripoli nel 1925 danno vita a una comunità creativa formata da nomi come Amleto Rossi, Ghino Baragatti, Loris Fucini, Sineo Gemignani, e ancora Renato Alessandrini, Piero Sedoni, Pietro Tognetti, Gino Terreni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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