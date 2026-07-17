Tajani ha accusato pubblicamente qualcuno di “proteggere un assassino”, scatenando una polemica internazionale. La dichiarazione è stata fatta durante un evento pubblico e ha suscitato reazioni immediate. La frase ha avuto ripercussioni sui rapporti diplomatici, portando a tensioni tra i governi coinvolti. La vicenda si è sviluppata in poche ore, con risposte ufficiali e commenti da entrambe le parti.

Le relazioni internazionali possono cambiare rapidamente quando una dichiarazione politica tocca temi considerati sensibili da uno Stato. In questi casi, parole pronunciate durante un incontro pubblico possono trasformarsi in un confronto diplomatico, coinvolgendo governi, ambasciate e rapporti costruiti nel corso degli anni. È quanto sta accadendo nel rapporto tra Italia e Nicaragua, dopo una presa di posizione del governo di Managua che ha aperto una nuova fase di tensione con Roma. Al centro della controversia ci sono le dichiarazioni del ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, ma anche una vicenda giudiziaria che da decenni rappresenta un punto di forte distanza tra i due Paesi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Protegge un assassino!”. Accusa gravissima di Tajani: con chi ce l’ha

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