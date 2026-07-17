Il caldo estremo ha causato danni alle viti di prosecco. Le temperature minime più alte durante la notte impediscono alle piante di riposare correttamente. Secondo il direttore del consorzio, le piante si concentrano sulla loro sopravvivenza e non sulla maturazione dell’uva. Questo cambiamento climatico sta modificando il ciclo di crescita delle viti, influenzando la produzione e la qualità delle uve.

Il direttore del Consorzio del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg: «Le temperature minime sono il vero problema: la vite pensa a sé e non all'acino». 🔗 Leggi su Video.corrieredelveneto.corriere.it

© Video.corrieredelveneto.corriere.it - Prosecco e cambiamento climatico, i danni che il caldo provoca alla vite

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

«Il cambiamento climatico è responsabile del caldo record in Europa»Il cambiamento climatico ha causato un’ondata di calore senza precedenti in Europa occidentale, considerata “inequivocabile” dalla comunità...

Cambiamento climatico. Caldo, palme a rischio: il punteruolo si rianimaLe autorità di una città italiana hanno intensificato le operazioni contro il punteruolo rosso, un parassita che da anni colpisce le palme.

Temi più discussi: Caldo e notti tropicali, il Prosecco guarda al 2100: Vendemmie un mese prima e vitigni stressati, l'alleato principale sarà il suolo; Tutelare il vino dai cambiamenti climatici (di F. Rea); Vendemmia al via ad agosto, il Veneto guarda a un'annata positiva; VinoVip Cortina 2026: il futuro del vino italiano brilla tra le vette delle Dolomiti.

Caldo e notti tropicali, il Prosecco guarda al 2100: Vendemmie un mese prima e vitigni stressati, l'alleato principale sarà il suoloIl direttore del Consorzio Conegliano Valdobbiadene Diego Tomasi presenta a VinoVip Cortina i risultati dello studio sul cambiamento climatico. Le temperature minime sono il vero problema: la vite ... corrieredelveneto.corriere.it

Vivai di Rauscedo presenta il Prosecco Piwi: 5 nuove varietà di Glera resistenti a malattie e cambiamenti climaticiL'appuntamento è in programma il 29 gennaio 2026 alle 10, al Vcr Research Center di via Ruggero Forti 4 a Rauscedo, frazione del comune italiano di San Giorgio della Richinvelda (Pordenone) in Friuli ... quotidiano.net