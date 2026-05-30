Le autorità di una città italiana hanno intensificato le operazioni contro il punteruolo rosso, un parassita che da anni colpisce le palme. Le piante, simbolo storico del luogo, sono ancora sotto attacco. La lotta si concentra su interventi di emergenza e monitoraggio continuo. La presenza del parassita si è riaccesa in un periodo di caldo intenso, che ha aggravato la situazione. La città sta cercando di contenere la diffusione del parassita attraverso interventi mirati e controlli sul territorio.

La palme sono ancora sotto attacco e San Benedetto accelera la lotta al punteruolo rosso, il parassita che da anni minaccia il patrimonio di quelle piante che rappresentano storicamente la città. Negli ultimi giorni è stato dato il via libera ad un importante piano di interventi fatto di nuovi trattamenti antiparassitari su circa 1.500 Phoenix Canariensis, per una spesa di oltre 25mila euro. L’intervento è stato affidato alla ditta Nico Green di Bacchetta Niccolò, di Tortoreto. La decisione arriva in una fase considerata delicata per il verde cittadino: le temperature particolarmente alte della stagione e la presenza di focolai di Rhynchophorus ferrugineus su alcune palme pubbliche rendono necessario procedere rapidamente con i trattamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cambiamento climatico. Caldo, palme a rischio: il punteruolo si rianima

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