Cambiamento climatico Caldo palme a rischio | il punteruolo si rianima

Da ilrestodelcarlino.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le autorità di una città italiana hanno intensificato le operazioni contro il punteruolo rosso, un parassita che da anni colpisce le palme. Le piante, simbolo storico del luogo, sono ancora sotto attacco. La lotta si concentra su interventi di emergenza e monitoraggio continuo. La presenza del parassita si è riaccesa in un periodo di caldo intenso, che ha aggravato la situazione. La città sta cercando di contenere la diffusione del parassita attraverso interventi mirati e controlli sul territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La palme sono ancora sotto attacco e San Benedetto accelera la lotta al punteruolo rosso, il parassita che da anni minaccia il patrimonio di quelle piante che rappresentano storicamente la città. Negli ultimi giorni è stato dato il via libera ad un importante piano di interventi fatto di nuovi trattamenti antiparassitari su circa 1.500 Phoenix Canariensis, per una spesa di oltre 25mila euro. L’intervento è stato affidato alla ditta Nico Green di Bacchetta Niccolò, di Tortoreto. La decisione arriva in una fase considerata delicata per il verde cittadino: le temperature particolarmente alte della stagione e la presenza di focolai di Rhynchophorus ferrugineus su alcune palme pubbliche rendono necessario procedere rapidamente con i trattamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

cambiamento climatico caldo palme a rischio il punteruolo si rianima
© Ilrestodelcarlino.it - Cambiamento climatico. Caldo, palme a rischio: il punteruolo si rianima
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Si allungano le giornate a causa del cambiamento climatico, internet e Gps a rischioLe giornate si stanno allungando, ma questa modifica non deriva dal cambio dell’ora solare a quella legale.

Caldo estremo e mortalità: per il cambiamento climatico è (anche) una questione di redditoNegli ultimi mesi si sono registrate ondate di calore eccezionali in diversi paesi, spesso fuori dalla stagione abituale.

Si parla di: Cambiamento climatico. Caldo, palme a rischio: il punteruolo si rianima.

cambiamento climatico caldo palmeOndata di caldo di maggio in Europa, monito del clima: l’ONU chiede svolta alle energie puliteLe Nazioni Unite avvertono che il principale responsabile delle temperature roventi in Europa è la dipendenza globale dai combustibili fossili. View on euronews ... msn.com

Ci attendono 5 anni di caldo record, siamo davvero vicini al superamento della soglia di 1,5 °C: l’allarme dell’ONUNon sarà un’estate eccezionale. E nemmeno un anno particolarmente caldo. Secondo gli scienziati, i prossimi cinque anni potrebbero segnare una nuova fase della crisi climatica, con temperature globali ... greenme.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web