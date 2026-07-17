Pronti al tuffo? Sì ma nel gusto Quell’irresistibile voglia di pizza Week Milano Edition gli eventi

La Pizza Week Milano Edition, giunta alla terza edizione, si conclude domenica. Durante l’evento sono stati proposti diversi tipi di pizza, con sapori originali e abbinamenti insoliti. La manifestazione invita i partecipanti a provare e gustare nuove combinazioni di gusto.

Voglia di pizza. Ve ne sono di tutti i tipi, sapori originali con abbinamenti insoliti. Tutto da provare e gustare. Pizza Week Milano Edition, la manifestazione giunta alla terza edizione, prosegue sino a domenica. L’evento è curato da 50 Top Pizza, la guida online alle migliori pizzerie del mondo, fondata da Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, coinvolge le eccellenze della pizza milanese con degustazioni, eventi e collaborazioni d’autore in 62 locali per 31 brand di pizzerie con la partecipazione dei migliori pizzaioli italiani e stranieri. L’accesso è aperto a tutti. Questi i partecipanti, in ordine alfabetico: Casa Biga, Ciro Cascella 3. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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