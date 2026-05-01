Reggia e Anfiteatro gratis il Gran Ballo delle Rose il Festival Laudato Si' | gli eventi casertani nel week end dal 1° al 3 maggio

Nel fine settimana dal 1° al 3 maggio, la provincia di Caserta offre una serie di eventi e iniziative aperte a tutti. È possibile visitare gratuitamente la Reggia e l’Anfiteatro Campano, partecipare al Festival Laudato Si’ e assistere al Gran Ballo delle Rose. Altri appuntamenti includono il Rally dei Bambini e il Festival Organistico, offrendo un ricco calendario di attività culturali e ricreative per i cittadini.