Reggia e Anfiteatro gratis il Gran Ballo delle Rose il Festival Laudato Si' | gli eventi casertani nel week end dal 1° al 3 maggio
Nel fine settimana dal 1° al 3 maggio, la provincia di Caserta offre una serie di eventi e iniziative aperte a tutti. È possibile visitare gratuitamente la Reggia e l’Anfiteatro Campano, partecipare al Festival Laudato Si’ e assistere al Gran Ballo delle Rose. Altri appuntamenti includono il Rally dei Bambini e il Festival Organistico, offrendo un ricco calendario di attività culturali e ricreative per i cittadini.
C'è l'imbarazzo della scelta in questo fine settimana. Gli appuntamenti relativi al Primo Maggio ma anche gli ingressi gratuiti alla Reggia di Caserta e all'Anfiteatro Campano, il Festival Laudato Si' e ancora il Gran Ballo delle Rose, il Rally dei Bambini, il Festival Organistico e poi.🔗 Leggi su Casertanews.it
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