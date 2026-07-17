Kristiansund-Sarpsborg 08 è un match valido per la quattordicesima giornata dell’Eliteserien e si gioca sabato alle 16:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Nonostante fosse trascorso più di un mese dall’ultimo match ufficiale, il Kristiansund non è riuscito ad arrestare la striscia di sconfitte e nello scorso fine settimana ha incassato il terzo KO di fila in casa del Rosenborg al termine di un match senza storia. (Instagram) – Ilveggente.it Un 3-0 nettissimo, che ha messo nuovamente in mostra le fragilità difensive della formazione allenata da Amund Skiri, la cui porta non resta inviolata da metà aprile e che ha sempre subito almeno un gol nelle ultime 10 partite, amichevoli comprese. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Kristiansund-Sarpsborg 08: a caccia del poker in casa della penultima

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