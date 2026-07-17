Pronostici e quote di Spagna-Argentina | chi è data vincente? Quanto valgono i gol di Messi e Yamal? I numeri degli scommettitori

Il match tra Spagna e Argentina si terrà domenica 19 luglio alle 21 italiane al MetLife Stadium. Le quote indicano una squadra favorita, mentre i numeri degli scommettitori mostrano un interesse significativo per le scommesse sui gol di Messi e Yamal. Le puntate sono concentrate anche sugli esiti della partita, con una preferenza evidente per una delle due nazionali. La partita si svolge negli Stati Uniti, con inizio alle 15 locali.

East Rutherford (Stati Uniti), 17 luglio 2026 - Il countdown è iniziato. Domenica 19 luglio, alle 21 ora italiana (le 15 locali), il MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey, ospiterà la finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Spagna e Argentina: un incrocio inedito nella storia dei Mondiali, che mette di fronte i campioni in carica d'Europa e del mondo. Per le due nazionali c'è un solo precedente in assoluto, risalente al 1966, quando fu l'Albiceleste ad avere la meglio per 2-1. Sessant'anni dopo, la posta in palio è ben più alta. I percorsi verso l'atto conclusivo raccontano due squadre diverse. La Roja di Luis de la Fuente ha travolto la Francia 2-0 in semifinale, con le reti di Mikel Oyarzabal su rigore e di Pedro Porro, confermando una difesa che ha incassato una sola rete nell'intero torneo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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