L’allenatore straniero ha preso in mano la panchina del Milan, portando con sé un nuovo approccio al gioco. Si concentra su principi di gioco offensivi, metodi di allenamento innovativi e un rapporto più diretto con la squadra. La scelta mira a rinnovare la filosofia del club, puntando su uno stile più aggressivo e coinvolgente. L’obiettivo è dare una svolta alla squadra con un’identità più chiara e riconoscibile.

Nuovo gioco, nuovi presupposti, nuovo identikit: il Milan ha scelto di ripartire da un allenatore straniero, che facesse del gioco offensivo la sua cifra stilistica e, perché no, avesse voglia di rivalsa dopo un’esperienza deludente in un altro top team europeo. Un motivo in più per offrire al Milan tutto le proprie competenze: Amorim vuole rilanciarsi. Ha scelto il Milan e il Milan ha scelto lui tra tanti: per armare il suo 3-4-2-1, ovviamente uno schema rinnovato rispetto al recente passato, la proprietà gli ha subito messo a disposizione Gonçalo Ramos in attacco e Gila a parare le discese avversarie. L’ex centravanti del Psg era il primo nella personale lista di preferenze del tecnico, coinvolto in quasi tutte le riunioni di mercato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Principi di gioco, metodi di allenamento e rapporti più diretti: così Amorim vuole rivoluzionare il Milan

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