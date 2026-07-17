Ruben Amorim ha iniziato a lavorare a Milanello con allenamenti intensi e esercizi con il pallone. Ha stabilito rapporti diretti con i giocatori, senza intermediari. La sua presenza ha portato un’aria diversa, caratterizzata da maggiore energia e praticità. Le sessioni quotidiane sono diventate più dinamiche, con focus su tecnica e ritmo. La squadra si muove con maggiore velocità, seguendo le indicazioni del nuovo allenatore.

C'è un'aria nuova a Milanello, un vento portoghese che profuma di cambiamento, intensità e idee chiarissime. Ruben Amorim si è preso il Milan. Nessun proclama esagerato, ma una rivoluzione gentile che parte dai dettagli, dal campo e dalle regole di convivenza. Il tecnico portoghese, reduce da un'avventura europea non fortunata e con una voglia matta di riscatto, ha scelto la via del dialogo e dell'empatia per conquistare lo spogliatoio. Ma guai a pensare a un bando alle regole: il nuovo Milan ha già un'identità ben precisa, dentro e fuori dal rettangolo di gioco., Come riporta la Gazzetta dello Sport di oggi, la giornata del nuovo Milan comincia presto. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - La rivoluzione di Amorim: allenamenti intensi e con il pallone e rapporti diretti con i giocatori

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