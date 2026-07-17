Durante il fine settimana del 17-20 luglio si prevede un aumento del traffico sulle strade e autostrade italiane, legato all’arrivo del caldo e alla maggiore presenza di persone in viaggio. La circolazione si concentra soprattutto nelle aree di svago e nelle direttrici principali verso località turistiche. Le autorità hanno predisposto misure di gestione del traffico, ma si segnalano possibili congestioni e rallentamenti nelle ore di punta.

Con l'arrivo del caldo il numero di italiani che sceglie di passare i fine settimana lontano da casa è sensibilmente aumentato. Non c'è dunque da sorprendersi se nel periodo estivo il traffico durante i weekend tende ad aumentare sulle nostre strade e autostrade. In particolare, è atteso traffico in costante aumento con spostamenti in crescita dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e verso i confini di Stato. Andiamo ora a scoprire le previsioni del traffico per le giornate del 17, del 18, del 19 e del 20 luglio 2026. Queste le previsioni del traffico fornite... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Previsioni traffico weekend 17, 18, 19, 20 luglio: i bollini del fine settimana

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