Previsioni traffico strade e autostrade nel weekend del 18 e 19 luglio quando partire | bollini rossi e gialli

Nel fine settimana del 18 e 19 luglio, le previsioni indicano bollini rossi e gialli su strade e autostrade. Si consiglia di partire nelle prime ore del mattino o in serata per evitare i momenti di maggiore afflusso. Le autorità hanno previsto code e congestioni, in particolare nelle fasce orarie di punta. Sono segnalate criticità sulle principali arterie di collegamento tra città e destinazioni turistiche.

Le previsioni del traffico su strade e autostrade per il weekend di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 luglio: segnalati bollini rossi e gialli nel fine settimana. Attesi disagi per coloro che si metteranno in viaggio in auto durante l'esodo estivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Crash causes traffic delays on I-385 near Mauldin

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