Previsioni traffico strade e autostrade nel weekend del 11 e 12 luglio quando partire | bollini rossi e gialli

Per il fine settimana del 10-12 luglio sono previste criticità sulla rete stradale e autostradale, con bollini rossi e gialli. Il traffico si intensificherà in particolare nelle ore di partenza e rientro, con possibili code e rallentamenti. Le autorità consigliano di pianificare gli spostamenti in anticipo e di verificare le condizioni del traffico prima di partire. Le previsioni indicano un aumento del volume veicolare rispetto ai giorni feriali.

Le previsioni del traffico su strade e autostrade per il weekend di venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 luglio: bollini rossi e gialli nel fine settimana. Non mancheranno quindi disagi per quanti si metteranno in viaggio in questi giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Da questo fine settimana A10 e A12 sono libere dai cantieri

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