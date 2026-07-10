Previsioni traffico strade e autostrade nel weekend del 11 e 12 luglio quando partire | bollini rossi e gialli

Da fanpage.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Per il fine settimana del 10-12 luglio sono previste criticità sulla rete stradale e autostradale, con bollini rossi e gialli. Il traffico si intensificherà in particolare nelle ore di partenza e rientro, con possibili code e rallentamenti. Le autorità consigliano di pianificare gli spostamenti in anticipo e di verificare le condizioni del traffico prima di partire. Le previsioni indicano un aumento del volume veicolare rispetto ai giorni feriali.

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Le previsioni del traffico su strade e autostrade per il weekend di venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 luglio: bollini rossi e gialli nel fine settimana. Non mancheranno quindi disagi per quanti si metteranno in viaggio in questi giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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