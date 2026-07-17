Sabato 18 luglio a Milano si registrano temperature massime di circa 36 gradi all'ombra e minime di 24 gradi. La giornata si presenta soleggiata con il cielo privo di nuvole. La pressione atmosferica sulla Lombardia è in lento calo, contribuendo al rialzo delle temperature. La giornata si preannuncia calda e afosa, con poche variazioni rispetto ai giorni precedenti.

Pressione in lenta diminuzione sulla Lombardia. Sabato 18 luglio, a Milano avremo una giornata soleggiata e molto calda. La temperatura più alta toccherà i 36 gradi all'ombra, la più bassa, tropicale, sarà di circa 24 gradi. Sul resto della regione il bel tempo sarà prevalente, ma sulle Alpi e sull'alto Garda ci saranno dei temporali di calore. Domenica 19 luglio, bel tempo e meno caldo a Milano, temporale previsto in tarda serata. Sul resto della Lombardia, temporali al mattino sulle Alpi, più diffusi in tarda serata un po' ovunque. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Previsioni meteo sabato 18 luglio, a Milano e in Lombardia riesplode il caldo tropicale: minime a 24 gradi

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