Un ricorso in Cassazione è stato presentato da Portanova riguardo a un caso di presunto stupro di gruppo avvenuto tra il 30 e il 31 maggio 2021 in un appartamento vicino a Piazza del Campo. Sono state depositate le motivazioni della sentenza della Corte di appello di Firenze, presieduta da Giampiero Borraccia. La decisione della Cassazione dovrebbe essere comunicata entro luglio 2026.

Siena, 17 luglio 2026 – Presunto stupro di gruppo in un appartamento a due passi da Piazza del Campo fra il 30 e il 31 maggio 2021, sono state depositate le motivazioni della sentenza della Corte di appello di Firenze presieduta da Giampiero Borraccia. Come si ricorderà, era stata confermata la condanna di primo grado del tribunale di Siena, con rito abbreviato: 6 anni. Sia per il calciatore Manolo Portanova, ora in forza alla Reggiana, che per lo zio Alessio Langella. I giudici fiorentini avevano 90 giorni di tempo, dal 16 aprile quando fu emesso il verdetto, per il deposito avvenuto in realtà già il 4 giugno scorso. Ricorso in Cassazione. “Sto lavorando al ricorso in Cassazione – conferma infatti il difensore di Portanova, l’avvocato Gabriele Bordoni – che intendo depositare entro fine luglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Presunto stupro di gruppo, Portanova fa ricorso in Cassazione. “Deposito entro luglio”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Presunto stupro di gruppo, due a giudizioDue persone sono state chiamate a giudizio per il presunto stupro di gruppo avvenuto il 19 luglio 2024 in un appartamento locale.

Presunto stupro di gruppo a Malta: chiesto il processo per quattro giovani brindisiniLa procura di Brindisi ha richiesto il processo per quattro giovani della provincia, sospettati di aver preso parte a uno stupro di gruppo avvenuto a...

Temi più discussi: Presunto stupro di gruppo, Portanova fa ricorso in Cassazione. Deposito entro luglio; Violenza sessuale di gruppo. Cade l’accusa per il 44enne: Non ha commesso il fatto; Processo Grillo Jr e a suoi tre amici, a novembre inizia l'iter in appello; Attesa per Marilyn Manson a Ferrara, dettagli e scaletta del concerto.

Presunto stupro di gruppo, Portanova fa ricorso in Cassazione. Deposito entro luglioI giudici in 51 pagine chiariscono le ragioni della condanna. Il difensore del calciatore Gabriele Bordoni: Spero che all’ultima curva la giustizia riesca a recuperare se stessa ... lanazione.it

Presunto stupro di gruppo, interviene il Giulianova sul proprio tesserato Perseu: il comunicatoProprio poco fa abbiamo parlato di un caso giudiziario che sarebbe accaduto il 30 maggio dello scorso anno, dopo la festa promozione del Bra, che aveva conquistato la Serie C: una studentessa ha ... tuttomercatoweb.com