Premio Loreto al ’Savio’ Golden Key cerca gloria
Questa sera all’Ippodromo del Savio si svolgerà la sesta manche del palinsesto, il Premio Loreto, riservato ai cavalli di categoria cadetta. La gara, sulla distanza del miglio, vedrà al via nove binomi. L’evento si svolgerà nel contesto di una serata dedicata alle corse, con particolare attenzione alle competizioni per i giovani cavalli. La manifestazione è prevista come il momento clou della giornata, con le competizioni che si susseguiranno nel corso della serata.
Questa sera all’ Ippodromo del Savio saranno i cadetti ad essere impegnati nel clou serale abbinato al Premio Loreto, sesta manche del palinsesto, che si correrà sulla distanza del miglio e al quale hanno aderito nove binomi. Il più atteso è Golden Key, reduce dalla vittoria nella corsa tris svoltasi a fine giugno a Cesena: l’allievo della premiata coppia CasilloLuongo ha forma e qualità atletiche per venire a capo dei coetanei. Tra i competitor spiccano il tedesco Orlando Paladino, allenato dai fratelli Gramuller e guidato da Roberto Vecchione e, come terza forza, Gardenia of Brown, proposta di Enrico Fiaschi con Antonio Di Nardo. Gianca Capar si candida invece al ruolo di sorpresa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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