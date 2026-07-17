Premio Loreto al ’Savio’ Golden Key cerca gloria

Questa sera all’ Ippodromo del Savio saranno i cadetti ad essere impegnati nel clou serale abbinato al Premio Loreto, sesta manche del palinsesto, che si correrà sulla distanza del miglio e al quale hanno aderito nove binomi. Il più atteso è Golden Key, reduce dalla vittoria nella corsa tris svoltasi a fine giugno a Cesena: l’allievo della premiata coppia CasilloLuongo ha forma e qualità atletiche per venire a capo dei coetanei. Tra i competitor spiccano il tedesco Orlando Paladino, allenato dai fratelli Gramuller e guidato da Roberto Vecchione e, come terza forza, Gardenia of Brown, proposta di Enrico Fiaschi con Antonio Di Nardo. Gianca Capar si candida invece al ruolo di sorpresa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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