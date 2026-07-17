Precari Pittoni Lega | Convertire le GPS in graduatorie per il ruolo Il piano per gli idonei e lo scorrimento degli elenchi
Il responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega ha annunciato che le GPS potrebbero essere convertite in graduatorie definitive per il ruolo degli insegnanti. Ha anche menzionato un piano per gli idonei e lo scorrimento degli elenchi, in vista di un possibile aggiornamento del sistema di reclutamento. La questione sarà discussa con l’Unione Europea, secondo quanto comunicato sui canali social del rappresentante politico.
Il futuro del reclutamento dei docenti passa da un delicato confronto con l'Unione Europea. A fare il punto della situazione è Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega, che attraverso i propri canali social ha illustrato le proposte attualmente sul tavolo di Bruxelles. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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