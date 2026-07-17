Il Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta formale per adottare un piano straordinario volto a individuare le fonti di contaminazione dei pozzi ad Acerra. La richiesta si concentra sulla necessità di un intervento strutturale, superando le misure di gestione dell’emergenza. La proposta mira a un’azione più efficace per risolvere il problema delle acque contaminate, evidenziando l’urgenza di interventi mirati e approfondimenti tecnici.

Protocollata proposta formale per chiedere l’adozione di un piano straordinario finalizzato all’individuazione delle fonti di contaminazione delle acque sotterranee Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Acerra ha protocollato una proposta formale indirizzata all’Amministrazione comunale per chiedere l’adozione di un piano straordinario finalizzato all’individuazione delle fonti di contaminazione delle acque sotterranee, alla tutela della salute pubblica e al sostegno della filiera agricola colpita dai recenti provvedimenti di interdizione dei pozzi. La proposta nasce alla luce delle ultime ordinanze emanate dal Comune e individua... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Pozzi contaminati ad Acerra, il Movimento 5 Stelle: «Serve un cambio di passo, basta gestire l’emergenza»

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