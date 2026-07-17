Il viceministro ha affermato che i 100 milioni persi e successivamente recuperati dall’Autorità di sistema portuale di Ancona non sono frutto di errori o meriti di qualcuno, ma di un sistema “bizantino”. Ha aggiunto che la nuova riforma sui porti mira a eliminare questa complessità e a evitare che si ripetano situazioni analoghe in futuro.

"I 100 milioni persi e poi recuperati dall’ Autorità di sistema portuale di Ancona? Non è stata colpa o merito di nessuno, paghiamo soltanto un sistema di tipo ‘bizantino’ che la nuova riforma sui porti che vogliamo introdurre dovrebbe spazzare via una volta per tutte". A distanza di alcuni anni dall’ultima visita nel capoluogo dorico, il Viceministro alle Infrastrutture con delega ai porti, Edoardo Rixi, è tornato ad Ancona per parlare prioritariamente della nascita di " Porti d’Italia spa ", la nuova creatura, a detta sua 100% pubblica, ma con una profonda anima privatistica. Lo ha fatto in una sala ‘Marconi’, all’interno della sede di Ancona Port Authority, piena in ogni ordine di posti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Porti, il viceministro e la riforma: "Mai più quei 100 milioni bloccati"

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