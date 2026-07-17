Popillia japonica Regione Lombardia rafforza il monitoraggio | oltre mille dispositivi contro la diffusione

In Lombardia sono stati installati oltre mille dispositivi per monitorare la diffusione della Popillia japonica, insetto considerato una minaccia per le colture. La problematica, presente anche in altre regioni e a livello internazionale, ha portato le autorità a intensificare i controlli. Le apparecchiature vengono distribuite nelle aree più a rischio, con l’obiettivo di contenere l’espansione dell’insetto. La diffusione del parassita continua a essere monitorata attraverso queste misure di sorveglianza.

La Popillia japonica non rappresenta un fenomeno esclusivamente lombardo, ma una problematica fitosanitaria ormai diffusa a livello internazionale. Lo sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi: “In Nord America l’insetto è presente da oltre un secolo e continua ancora oggi a espandersi, mentre in Europa si registrano popolazioni ormai diffuse in Svizzera e nuovi focolai in Germania, Slovenia, Francia, Austria e Croazia. È quindi importante affrontare la situazione con serietà, evitando inutili allarmismi, ma senza abbassare la guardia”. Per contrastarne la diffusione, Regione Lombardia ha dato piena attuazione alle misure previste dal Piano nazionale, condivise con il tavolo tecnico nazionale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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#PopilliaJaponica: nessun allarmismo. Non inviare segnalazioni al #ServizioFitosanitario regionale, già al corrente della situazione ed impegnato nel contenimento dell'insetto. Più info nell'articolo di @LNotizie reglomb.it/1qAG50ZjG4G x.com