Le rampe di entrata e uscita della FiPiLi a Pontedera sono state riaperte dopo essere state chiuse nelle prime ore della notte. La chiusura è avvenuta a causa del ribaltamento di un camion rimorchio sulla rotonda esterna allo svincolo. La circolazione è tornata regolare una volta rimosso il veicolo e completati i lavori di messa in sicurezza. Nessuna persona è rimasta ferita.

Pontedera, 17 luglio 2026 - Riaperte le rampe di entrata e uscita della FiPiLi che erano state chiuse nelle prime ore della notte per il ribaltamento di un camion rimorchio alla rotonda esterna allo svincolo di Pontedera. “La situazione sta tornando alla normalità – come si legge in una nota del Comune di Pontedera –. E’ stato rimosso il rimorchio che ieri sera si era rovesciato su un fianco causando forti disagi alla circolazione, col blocco del traffico in superstrada. L'ingresso e l'uscita di Pontedera della superstrada sono regolarmente transitabili in tutte le direzioni. Permane però un restringimento di carreggiata sul lato interno di una corsia della rotatoria, derivante dal fatto che c'è ancora presenza di materiale disperso che sarà rimosso nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pontedera, riaperte le rampe di entrata e uscita della FiPiLi

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