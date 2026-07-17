’Polvere Sei Pellet Diventerai’ Ora l’agricoltura è più sostenibile

"Polvere sei, Pellet diventerai: Pope Bio per un’agricoltura sostenibile": questo il nome del progetto nato dalla collaborazione tra Coldiretti Siena e l’ Università degli studi di Siena. Il progetto ha come obiettivo valorizzare i sottoprodotti delle filiere olivicola e zootecnica, trasformandoli in sostanze organiche innovative per migliorare la fertilità dei suoli e promuovere modelli di agricoltura biologica e circolare. "Si tratta dell’utilizzo di alcuni sottoprodotti dell’attività agricola – afferma il direttore di Coldiretti Siena, Simone Solfanelli –. Sto pensando alle sanse degli oleifici e ai tagli di potatura per esempio, ecco... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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