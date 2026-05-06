Agricoltura Girelli Assofertilizzanti | Nostro comparto sostenibile per antonomasia

Il rappresentante di un'associazione di produttori di fertilizzanti ha affermato che il settore si basa principalmente sull'uso di sottoprodotti provenienti da altre filiere agricole. La dichiarazione è stata rilasciata in occasione di un evento a Roma e si concentra sul carattere sostenibile del comparto, evidenziando l'impiego di materiali di scarto come materia prima principale. La discussione si inserisce nel dibattito sulle pratiche più ecocompatibili nel settore agricolo.

Roma, 6 mag. - (Adnkronos) - "Nel nostro settore utilizziamo come materie prime numerosi sottoprodotti generati da altre filiere. Negli ultimi quindici anni, in particolare per lo sviluppo dei cosiddetti prodotti biostimolanti, abbiamo attinto ampiamente agli scarti dell'industria alimentare, conciaria ed energetica. Per questa ragione, ritengo che il nostro sia un comparto sostenibile per antonomasia: la produzione di fertilizzanti costituisce un esempio estremamente nitido di economia circolare”. Lo ha affermato Paolo Girelli, Presidente di Assofertilizzanti-Federchimica, all'incontro organizzato oggi a Roma...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Agricoltura, Girelli (Assofertilizzanti): "Nostro comparto sostenibile per antonomasia" Notizie correlate L'agricoltura sostenibile è sempre sicura e sostenibile? Risponde UnipiPisa, 9 marzo 2026 - I funghi del genere Trichoderma sono tra i principi attivi di natura biologica più diffusi in agricoltura sostenibile per... Puglia allagata, agricoltura sott’acqua: gravi danni al comparto primarioTorrenti esondati, campagne allagate, strade rurali rese inaccessibili da fango e allagamenti, colture sott’acqua: tutta la Puglia, in queste... Una raccolta di contenuti Agricoltura, Girelli (Assofertilizzanti): Nostro comparto sostenibile per antonomasiaNel nostro settore utilizziamo come materie prime numerosi sottoprodotti generati da altre filiere. Negli ultimi quindici anni, in particolare per lo sviluppo dei cosiddetti prodotti biostimolanti, a ... adnkronos.com Agricoltura, Assofertilizzanti: con divieti su urea rischio -45% valore compartoAssofertilizzanti, l’Associazione di Federchimica che rappresenta i fabbricanti di fertilizzanti nazionali, ha commissionato a Nomisma lo studio Valutazione di impatto della fertilizzazione azotata e ... adnkronos.com