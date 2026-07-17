polo la familia regina del rettangolo verde i valdarnesi conquistano il palio di siena trophy

La Familia ha vinto il Palio di Siena Trophy al Polo Club Villa a Sesta, sconfiggendo in finale Kings Polo. La squadra valdarnese ha mostrato una prestazione impeccabile durante il torneo, uno dei più importanti dell’estate toscana. La vittoria è arrivata dopo aver superato gli avversari nella partita conclusiva, confermando il successo nel prestigioso evento sportivo.

La Familia conquista il Palio di Siena Trophy al Polo Club Villa a Sesta, firmando una prestazione impeccabile in uno dei tornei più affascinanti dell’estate toscana e battendo in finale Kings Polo. Con Laila El Sewedy, Eduardo Menéndez, Cruz Menéndez e Francisco Menéndez, la squadra ha mostrato un gioco armonioso e ricco di grande personalità. Il Palio di Siena Trophy si consolida dunque come appuntamento estivo imprescindibile. A scendere in sella sul rettangolo verde, oltre ai vincitori della coppa, il team Cria del Mar, composto da Nanni, Farinati, Chavanne e Joaquin, il team Kings Polo di Mansour El Sewedy, Sadek El Sewedy, Condesse e... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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