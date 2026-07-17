Politici che querelano i cittadini comuni | un gioco asimmetrico

Un rappresentante di un'associazione islamica di Milano ha annunciato di essere stato querelato da un europarlamentare. La querela riguarda un episodio non specificato e coinvolge un membro di un'organizzazione che si occupa di questioni religiose e sociali. La vicenda è stata resa nota pubblicamente dal rappresentante dell’associazione. Non ci sono dettagli su eventuali accuse o motivazioni ufficiali alla base della querela.

Davide Piccardi del CAIM (Coordinamento delle Associazioni Islamiche di Milano) annuncia di essere stato querelato da Silvia Sardone, europarlamentare (in foto). A gennaio, il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli annunciava una querela contro Andrea Scanzi. Poche settimane fa, il ministro della Giustizia Carlo Nordio faceva lo stesso contro Sigfrido Ranucci. E non parliamo dei parlamentari controversi che fanno recupero crediti con gli haters: senza entrare nel merito dei singoli procedimenti, c’è un dato di fatto macroscopico: esponenti politici di primo piano, protetti da garanzie costituzionali ed europee, scelgono di agire in tribunale come comuni cittadini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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