Politiche per le persone anziane questionario MIM alle scuole | scadenza prorogata al 31 luglio

Da orizzontescuola.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato il prolungamento del termine per la compilazione del questionario relativo all’anno scolastico 20252026. La rilevazione riguarda le iniziative adottate dalle scuole per le politiche a favore delle persone anziane. La scadenza, originariamente prevista prima, è stata spostata al 31 luglio. La partecipazione è rivolta alle istituzioni scolastiche coinvolte in queste attività.

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Il Ministero dell’Istruzione e del Merito comunica la proroga del termine per partecipare alla rilevazione relativa all’anno scolastico 20252026 sulle iniziative promosse dalle istituzioni scolastiche nell’ambito delle politiche in favore delle persone anziane. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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