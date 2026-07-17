Politiche per le persone anziane questionario MIM alle scuole | scadenza prorogata al 31 luglio

Notizia in breve

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato il prolungamento del termine per la compilazione del questionario relativo all’anno scolastico 20252026. La rilevazione riguarda le iniziative adottate dalle scuole per le politiche a favore delle persone anziane. La scadenza, originariamente prevista prima, è stata spostata al 31 luglio. La partecipazione è rivolta alle istituzioni scolastiche coinvolte in queste attività.