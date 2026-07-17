Politiche per le persone anziane questionario MIM alle scuole | scadenza prorogata al 31 luglio
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato il prolungamento del termine per la compilazione del questionario relativo all’anno scolastico 20252026. La rilevazione riguarda le iniziative adottate dalle scuole per le politiche a favore delle persone anziane. La scadenza, originariamente prevista prima, è stata spostata al 31 luglio. La partecipazione è rivolta alle istituzioni scolastiche coinvolte in queste attività.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito comunica la proroga del termine per partecipare alla rilevazione relativa all’anno scolastico 20252026 sulle iniziative promosse dalle istituzioni scolastiche nell’ambito delle politiche in favore delle persone anziane. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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