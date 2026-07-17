Poliambulatorio del Maeci sarà aperto a tutti l’iniziativa a Roma

Il Poliambulatorio del Maeci a Roma sarà aperto a tutti, con un nuovo ingresso che mira a migliorare l’accessibilità per i cittadini. L’iniziativa riguarda l’apertura di una nuova entrata, senza restrizioni di accesso, presso il poliambulatorio del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. La modifica si inserisce in un piano per facilitare l’utenza, rendendo più semplice l’accesso ai servizi sanitari offerti dalla struttura. La data di apertura del nuovo ingresso non è ancora stata comunicata.

Un nuovo ingresso per rendere il Poliambulatorio del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sempre più accessibile alla cittadinanza. È stato inaugurato questa mattina, dal ministro Antonio Tajani, il nuovo varco di accesso diretto alla struttura sanitaria della Farnesina, alla presenza, tra gli altri, dell’assessore al personale della Regione Lazio, Luisa Regimenti, e del direttore generale della Asl Roma 1, Giuseppe Quintavalle. Dopo il simbolico taglio del nastro, il ministro Tajani ha sottolineato il valore dell’intervento come parte di un percorso più ampio di potenziamento del presidio sanitario, che negli ultimi mesi ha visto l’ampliamento dei servizi specialistici, il miglioramento degli spazi e l’introduzione di nuove prestazioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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