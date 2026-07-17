Il Plaza De Mundo Project, guidato dal compositore italiano Savino Valerio, si è posizionato tra le prime classifiche della musica elettronica. La sua produzione musicale, intitolata “Light of the Soul”, sta ottenendo riconoscimenti a livello internazionale. La band ha ampliato la sua presenza oltre i confini italiani, raggiungendo nuove audience e ottenendo consensi nelle chart dedicate al genere elettronico.

Il Plaza De Mundo Project, creatura artistica del compositore e produttore italiano Savino Valerio, continua a espandere il proprio raggio d’azione oltre i confini nazionali. Il nuovo singolo “Light of the Soul” sta infatti ottenendo importanti riscontri nelle classifiche internazionali dedicate alla musica elettronica, ambient e cinematic, confermando la forza e l’unicità di un progetto che unisce ricerca sonora, emozione e visione artistica. Classe 1968, Valerio vanta un percorso costruito nel tempo tra formazione classica, sperimentazione elettronica e produzione discografica. Figlio d’arte, cresce immerso nella musica grazie al padre, flicorno tenore e solista nelle principali orchestre di fiati del Sud Italia. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Plaza De Mundo Project, “Light of the Soul” si afferma nelle classifiche dedicate alla musica elettronica

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3 mega-projects that could have transformed London

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