Anteprima de Festival di poesia per la pace palabra en el mundo al bBstrot de Venise

Giovedì 21 maggio alle 17:00 si svolgerà al Bistrot de Venise un evento internazionale dedicato alla poesia per la pace. Si tratta di un appuntamento organizzato nell’ambito del festival “Palabra en el Mundo”, che coinvolge poeti provenienti da diversi paesi. La manifestazione mira a promuovere il dialogo attraverso le parole e si tiene in un locale storico della città. L’evento è aperto al pubblico e si inserisce nel calendario delle iniziative culturali della regione.

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