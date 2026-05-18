Anteprima de Festival di poesia per la pace palabra en el mundo al bBstrot de Venise
Giovedì 21 maggio alle 17:00 si svolgerà al Bistrot de Venise un evento internazionale dedicato alla poesia per la pace. Si tratta di un appuntamento organizzato nell’ambito del festival “Palabra en el Mundo”, che coinvolge poeti provenienti da diversi paesi. La manifestazione mira a promuovere il dialogo attraverso le parole e si tiene in un locale storico della città. L’evento è aperto al pubblico e si inserisce nel calendario delle iniziative culturali della regione.
Giovedì 21 maggio alle ore 17:00 l'appuntamento internazionale con "La Palabra en el Mundo" Festival di Poesia per la pace è al Bistrot de Venise. S'inizia a ritmo di Beat con l'autore Luís FIlipe Sarmento e il poeta Lello Voce.Il Festival Internazionale di Poesia Palabra en el Mundo per Venezia. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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