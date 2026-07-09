Ai Giardini Margherita, un uomo ha partecipato per la venticinquesima volta a un torneo di basket, stabilendo un record. Durante la partita tra Playground e Salieri, quest’ultimo ha eliminato Lolli. La gara si è svolta al Walter Bussolari Playground, dove Stefano Salieri, allenatore e rappresentante della Couponlus Face Foundation, ha ottenuto una vittoria.

Clamoroso al Cibali? No, questa volta, al Walter Bussolari Playground. Che Stefano Salieri sia un tecnico eccellente e possa fare strada, con la sua Couponlus Face Foundation, è quasi scontato. Che Matteo Lolli, uno degli allenatori più vincenti sul campetto Gianni Cristofori, finisca anzitempo la sua avventura ai Giardini un po’ meno. E invece è proprio quello che accade nel contesto del torneo griffato Castel Guelfo The Style Outlets. Couponlus non fa sconti a Matteiplast Ristorante Alice Bottega Back Door, imponendosi 77-54 (25-15; 43-38; 60-48 i parziali). Salieri spreme 22 punti da Buo, 17 da Blackwell, 9 da Beretta e 8 da Roberto. Mentre i fedelissimi, pur generosi, non salvano Lolli: Fin 11, Chiappelli 10, Lazzaro 13 e Klyuchnyk 6. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sorpresa ai Giardini Margherita. Lamma è l’uomo dei record: in campo per 25 edizioni. Playground, Salieri elimina Lolli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Emozioni e tanto pubblico al Playground dei Giardini Margherita. A coach Politi non basta la prova di Toffali. Orsili da applausi: Campas Ricap campioneNel match tra Ciaccio Casa e Campas Ricap, il punteggio finale è stato di 73-80 dopo un supplementare.

I tre re del Playground. Pellacani, Zatti e Lamma. Protagonisti ai Gardens e attori di storie specialiTre giocatori del settore giovanile sono stati protagonisti di partite tra le squadre rivali al Playground dei Giardini Margherita.

GardenBeer e Libera Musica, birre e note nei weekend di primavera ai giardini MargheritaBOLOGNA – Birra e musica alla bolognese, la primavera ai Giardini Margherita irrompe con GardenBo e i suoi fratelli che nel weekend del 25 aprile e in quello dell’1 maggio attacca le spine. Quelle ... bologna.repubblica.it

Lupo avvistato vicino ai Giardini Margherita a BolognaBologna, 14 febbraio 2026 – Continuano a Bologna gli avvistamenti di lupi nelle vicinanze della città. L'ultimo nella tarda serata di venerdì nella zona di via di Barbiano e via degli Scalini, non ... ilrestodelcarlino.it