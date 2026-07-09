Sorpresa ai Giardini Margherita Lamma è l’uomo dei record | in campo per 25 edizioni Playground Salieri elimina Lolli

Da sport.quotidiano.net 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ai Giardini Margherita, un uomo ha partecipato per la venticinquesima volta a un torneo di basket, stabilendo un record. Durante la partita tra Playground e Salieri, quest’ultimo ha eliminato Lolli. La gara si è svolta al Walter Bussolari Playground, dove Stefano Salieri, allenatore e rappresentante della Couponlus Face Foundation, ha ottenuto una vittoria.

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Clamoroso al Cibali? No, questa volta, al Walter Bussolari Playground. Che Stefano Salieri sia un tecnico eccellente e possa fare strada, con la sua Couponlus Face Foundation, è quasi scontato. Che Matteo Lolli, uno degli allenatori più vincenti sul campetto Gianni Cristofori, finisca anzitempo la sua avventura ai Giardini un po’ meno. E invece è proprio quello che accade nel contesto del torneo griffato Castel Guelfo The Style Outlets. Couponlus non fa sconti a Matteiplast Ristorante Alice Bottega Back Door, imponendosi 77-54 (25-15; 43-38; 60-48 i parziali). Salieri spreme 22 punti da Buo, 17 da Blackwell, 9 da Beretta e 8 da Roberto. Mentre i fedelissimi, pur generosi, non salvano Lolli: Fin 11, Chiappelli 10, Lazzaro 13 e Klyuchnyk 6. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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