Più VAR addio a scambi di identità e perdite di tempo | tutte le modifiche al regolamento

L'Associazione Italiana Arbitri ha approvato nuove regole per la stagione 2026-27, adottando le modifiche decise dall'IFAB. Tra le novità principali, l'aumento dell'uso del VAR per ridurre errori e ritardi, e l'eliminazione degli scambi di identità in campo. Le modifiche mirano a semplificare le procedure e migliorare la fluidità delle partite, rispecchiando le direttive internazionali.

L'Associazione Italiana Arbitri ha ufficializzato le modifiche al regolameno per la stagione sportiva 202627 di fatto recependo le novità espressione dell'IFAB, l'organismo che decide le regole del calcio. Le innovazioni approvate introducono norme stringenti contro le perdite di tempo, ampliano le competenze del VAR e puniscono severamente le proteste e i comportamenti discriminatori. L'obiettivo principale delle riforme è velocizzare il ritmo delle gare, riducendo le interruzioni futili sul terreno di gioco e garantendo massima trasparenza nelle decisioni., La svolta più radicale riguarda la lotta alle perdite di tempo durante le sostituzioni. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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