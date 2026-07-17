L'aumento delle temperature ha portato a un incremento degli accessi in ospedale per colpo di calore. Si registrano casi di psichiatri a rischio scompenso e anziani disidratati nelle residenze sanitarie assistenziali. I sintomi più comuni includono mal di testa, stanchezza, confusione mentale, nausea e disidratazione. Il fenomeno riguarda tutte le età e si manifesta con effetti variabili.

FIRENZE Mal di testa, stanchezza fisica, poca lucidità mentale, nausea, disidratazione. Sono alcuni dei sintomi del colpo di calore che, seppur con effetti e conseguenze diverse, non conosce età ed è democratico. Il caldo non perdona e il rischio malore è dietro l’angolo, ad ogni marciapiede o strada non baciata da chiome alberate. Lo dimostrano ancora una volta gli accessi al pronto soccorso, fortemente collegati dalle temperature elevate che da giugno accompagnano le nostre giornate senza sosta. All’ospedale di Santa Maria Nuova, è vero che "in questo periodo vediamo la solita e graduale riduzione degli afflussi, dovuta banalmente al fatto... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Più accessi in ospedale per il caldo: "Psichiatrici a rischio scompenso. E dalle rsa molti anziani disidratati"

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